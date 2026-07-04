Safranbolu Ultra Trail başladı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi kent Safranbolu, ilk kez düzenlenen Safranbolu Ultra Trail'e (SAFRUN) ev sahipliği yapmaya başladı.

4 FARKLI ETAPTA 550 SPORCU

"Bir koşudan fazlası, tarihte yolculuk" sloganıyla gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra Rusya, ABD, Japonya, Filipinler, Ukrayna, İngiltere, Almanya, Güney Kore ve Mısır'dan gelen toplam 550 sporcu, 6K, 13K, 19K ve 48,5K olmak üzere dört farklı parkurda mücadele ediyor.

Team Kronos ile Lafe Safranbolu The Luxury Spa & Fitness iş birliğinde gerçekleştirilen Safranbolu Ultra Trail, LC Waikiki ana sponsorluğunda; Karabük Valiliği, Safranbolu Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Safranbolu Belediyesi’nin destekleriyle, Arzum, İmren Lokumları, Safranbolu Kahve Müzesi, Hilton Garden Inn Safranbolu, Safran Park AVM ve Zalifre Otel'in co-sponsorluğunda, Şeker'a Marketler Grubu’nun da gıda sponsorluğunda düzenleniyor.

3 ETAP START ALDI

Organizasyonun ilk günü sabah saatlerinde 48,5 kilometrelik Zalifre Ultra parkurunun startıyla başladı. Ardından 13 kilometrelik Perohi ve 19 kilometrelik İncekaya parkurlarında sporcular parkura çıktı. Safranbolu Tarihi Çarşı'da kurulan yarış merkezinden start alan sporcular, taş sokaklardan Tokatlı Kanyonu'na, orman yollarından köy patikalarına uzanan rotalarda koşuyor. UNESCO Dünya Mirası'nın eşsiz atmosferinde düzenlenen organizasyon, katılımcılara hem zorlu parkurlarda mücadele etme hem de Safranbolu'nun tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı sunuyor.

YARIN 6K KOŞULACAK

Safranbolu Ultra Trail'de (SAFRUN) yarın 6 kilometrelik Tarihi Kent Koşusu 09:30’da start alacak. Organizasyonun ödül töreni ise saat 10:30’da Safranbolu Merkez Tarihi Çarşı’da düzenlenecek.