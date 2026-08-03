Sadettin Saran getirdi: Aziz Yıldırım gönderiyor
Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın ara transfer döneminde getirdiği Anthony Musaba'ya Deportivo La Coruna talip oldu. Sarı-lacivertlilerde yolların ayrılması bekleniyor.
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Kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe yeni transferler öncesinde kadroda temizliğe gitmeyi planlıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 10+4'lük yabancı kuralında geri adım atmaması nedeniyle işi zorlaşan sarı-lacivertliler, kadroda düşünmediği isimlerle bir bir yollarını ayıracak.
ANTHONY MUSABA'YA İSPANYA'DAN TALİP
ABC Deportes'in haberine göre; LaLiga'nın yeni takımlarından Deportivo La Coruna, Fenerbahçe'den Anthony Musaba'ya talip oldu.
İLK GÖRÜŞME YAPILDI
25 yaşındaki futbolcuyla ilk görüşmeyi yapan İspanyol kulübünün önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'nin de kapısını çalması bekleniyor.
SADETTİN SARAN ARA TRANSFER DÖNEMİNDE GETİRDİ
Sadettin Saran'ın ara transfer döneminde Samsunspor'dan transfer ettiği Anthony Musaba, Fenerbahçe formasıyla 22 maça çıktı. Hollandalı futbolcu 2 gol ve 6 asist kaydetti.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi