Sadettin Saran getirdi: Aziz Yıldırım Galatasaray'ın planını bozmak için kullanacak

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe hücum hattını güçlendirmek istiyor. Vedat Muriqi'nin yanı sıra bir ismi daha kadrosuna katma peşinde.

HEDEF BERTUĞ YILDIRIM

Fanatik'te yer alan habere göre; Fenerbahçe yönetimi, Başakşehir forması giyen Bertuğ Yıldırım'a talip oldu. Sarı-lacivertliler, Başakşehir'i ikna etmek için bonservis bedelinin yanı sıra bir de futbolcu önerecek.

ANTHONY MUSABA TEKLİFİ

Haberde takasta kullanılacak ismin Anthony Musaba olduğu kaydedildi. Sadettin Saran'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı genç futbolcu, Başakşehir'e teklif edilecek.

Başakşehir'in Anthony Musaba teklifini kabul etmesi halinde taraflar arasında bonservis pazarlığı yapılacak.

GALATASARAY'DA TALİP OLMUŞTU

Bertuğ Yıldırım'a Galatasaray'ın da talip olduğu biliniyor. Mauro Icardi'yle henüz anlaşamayan sarı-kırmızılılar, yedek santrfor olarak Bertuğ Yıldırım'ı düşünüyor.

3 GOL VE 2 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Başakşehir formasıyla 22 maça çıkan Bertuğ Yıldırım, 806 dakika sahada kaldı. Genç santrfor bu sürede 3 gol ve 2 asist kaydetti.