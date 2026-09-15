Ronaldo'dan dünyayı sallayacak hamle: 500 milyon doları masaya koydu

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun da aralarında bulunduğu 5 kişilik dev bir yatırımcı grubu, Al Nassr kulübünü Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'ndan (PIF) satın almak için resmi hazırlıklara başladı.

MİLAN'IN SAHİBİYLE ORTAKLIK

İtalyan basınında geniş yankı bulan habere göre konsorsiyumda Ronaldo'nun yanı sıra RedBird Capital CEO'su ve Milan'ın sahibi Gerry Cardinale ile birlikte bölgenin önde gelen iş insanları Ibrahim Al-Muhaidib, Muhammed Al-Khuraiji ve Sharaf Al-Hariri yer alıyor.

SON KARAR SUUDİ FONUNDA

Ortaklıktaki 5 yatırımcının her birinin en az 100 milyon dolar koyacağı ve toplam sermayenin en az 500 milyon dolara ulaşacağı belirtildi. Satın alma gerçekleşirse Ronaldo, halen kaptanlığını yaptığı kulübün resmi ortaklarından biri haline gelecek. RedBird Capital ve konsorsiyum temsilcilerinin kulübün geleceğini belirlemek üzere önümüzdeki 48 saat içinde PIF yöneticileriyle kritik bir toplantı yapacağı öğrenildi. Devir işleminin onaylanması konusundaki son kararı Suudi fonu verecek.