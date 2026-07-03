Ronaldo golü atıp tarihe geçti: Kötü haberi kız kardeşi verdi

Portekiz, 41 yaşındaki yıldızı Ronaldo'nun gol attığı maçta Hırvatistan'ı 2-1 yendi ve Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

Karşılaşmada Hırvatistan, 53. dakikada öne geçti. Stanisic'in sağ taraftan ceza alanına ortasında, savunmadan seken topu kontrol eden Perisic'in yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Costa'nın ayaklarının arasından ağlarla buluştu.

Portekiz, VAR incelemesinin ardından 66. dakikada penaltı kazandı. Ceza alanında Vlasic'in müdahalesiyle yerde kalan Veiga'nın pozisyonunu yeniden izleyen hakem Espen Eskas, penaltı noktasını gösterdi. 67. dakikada atışı kullanan Cristiano Ronaldo, sağ tarafa uzanan kaleci Livakovic'i mağlup ederek skora dengeyi getirdi.

90+4. dakikada soldan gelişen Portekiz atağında Leao'nun ceza alanına ortaladığı topa iki oyuncunun arasında çok iyi yükselen Ramos, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-1.

90+13. dakikada sol kanattan Perisic'in ortasında, Pasalic'e çarpan top Gvardiol'un önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda top ağlarla buluştu ancak hakem Espen Eskas, VAR incelemesinin ardından Pasalic'in pozisyonunun ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan ve son 16 turuna yükselen Portekiz, bu turda 6 Temmuz Pazartesi günü, TSİ 22.00'de Dallas'ta İspanya ile karşı karşıya gelecek.

41 yıl, 147 günle Dünya Kupası eleme turlarında forma giyen en yaşlı oyuncu unvanını elde eden Ronaldo, kariyerinin ilk eleme turu golünü de Hırvatistan'a karşı attı. Ronaldo, turnuvanın eleme turlarında gol atan en yaşlı futbolcu olarak da tarihe geçti.

PORTEKİZ-HIRVATİSTAN: 2-1

Stat: Toronto

Hakemler: Espen Eskas, Jan Erik Engan, Isaak Bashevkin (Norveç)

Portekiz: Costa, Cancelo (Dk. 63 Ramos), Dias, Veiga, Mendes, Bruno Fernandes (Dk. 63 Semedo), Joao Neves, Vitinha (Dk. 62 Bernardo Silva), Leao, Neto (Dk. 63 Conçeicao), Ronaldo (Dk. 81 Ruben Neves)

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Pongracic, Sutalo, Kovacic (Dk. 90+6 Kramaric), Modric, Vlasic (Dk. 90+2 Gvardiol), Baturina (Dk. 68 Pasalic), Sucic, Perisic, Budimir (Dk. 46 Matanovic)

Goller: Dk. 53 Perisic (Hırvatistan), Dk. 68 Ronaldo (penaltı), Dk. 90+4 Ramos (Portekiz)

Sarı kartlar: Dk. 17 Dias (Portekiz), Dk. 59 Modric, Dk. 90+8 Perisic (Hırvatistan)

KÖTÜ HABERİ KIZ KARDEŞİ VERDİ

Ronaldo'nun kız kardeşi Katia Aveiro, yaptığı açıklamayla hayranlarını üzdü.



Katia Aveiro, Ronaldo'nun 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından milli takım kariyerini noktalayacağını söyledi.

SportTV'ye konuşan Katia Aveiro, "Tadını çıkarın çünkü çok yakında bitecek. Güvenilir bir kaynaktan aldığım bilgiye göre bu onun son dansı" dedi.

Maçın ardından konuşan Ronaldo ise "Geleceğim hakkında bir karar vermedim. Turnuva sonrası bunun için vaktim olacak. Aceleye gerek yok" ifadelerini kullandı.