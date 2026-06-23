Messi sorusu gelince Ronaldo sinirlendi: Cevabı olay oldu

2026 Dünya Kupası K Grubu'nda Özbekistan'la karşılaşan Portekiz sahadan 5-0'lık skorla galip ayrıldı. Cristiano Ronaldo maçta 2 gol kaydetmeyi başardı.

"MESSI'NİN GOLLERİ UMURUMDA DEĞİL"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Cristiano Ronaldo, 'Messi' sorusuna oldukça sinirlendi. Muhabir röportaj sırasında Messi'nin Dünya Kupası tarihinin en skorer oyuncusu unvanını elde etmesini hatırlattı. Ronaldo ise verdiği cevapta "Messi'nin golleri umurumda değil. Diğer soruya geçelim" ifadelerini kullandı.

"BİRLEŞMİŞ DURUMDAYIZ"

Emekli olmasına dair yapılan çağrılara değinen Ronaldo, "Bana emekli olmamı söylediler ama ben hala buradayım. Dışarıdan gelen sesler her zaman böyle, ama bunu kontrol edemeyiz. Devam ediyoruz ve birleşmiş durumdayız" sözlerini sarf etti.

"DİMDİK AYAKTA KALDIM"

Ronaldo devamında "Çalışana Tanrı yardım eder. Zor ve karanlık bir haftaydı; sanki futboldan çoktan emekli olmuşum gibi bir hava yaratıldı ama her zaman yaptığım gibi dimdik ayakta kaldım. Çünkü futboldan ziyade sıkı çalışmaya inanıyorum" diye konuştu.