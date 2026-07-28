İtalya Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine yeniden Roberto Mancini getirildi. İtalya Futbol Federasyonu tarafından yapılan resmi açıklamada, deneyimli çalıştırıcının milli takımın başına geçtiği duyurularak yeni dönemin resmen başladığı belirtildi.

Federasyonun açıklamasında, "Roberto Mancini, milli takımın yeni teknik direktörü oldu." ifadelerine yer verildi.

GATTUSO İLE YOLLAR AYRILDI

Mavi-Beyazlı ekip, son dönemde yaşadığı başarısız sonuçların ardından teknik direktör değişikliğine gitme kararı aldı. Gennaro Gattuso yönetimindeki İtalya, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Bosna Hersek ile karşı karşıya geldi.

Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede normal süre ve uzatmaların ardından seri penaltı atışlarına geçilirken, rakibine üstünlük sağlayamayan İtalya sahadan hayal kırıklığıyla ayrıldı. Bu sonuçla birlikte İtalyan futbolunun en köklü milli takımlarından biri olan "Gök Mavililer", 2026 FIFA Dünya Kupası finallerine katılma hakkını elde edemedi.

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ GİDEMEDİ

Böylece İtalya, üst üste üçüncü kez Dünya Kupası organizasyonunun dışında kaldı. Ülkede büyük üzüntü yaratan bu başarısızlığın ardından Gennaro Gattuso ile yollar ayrılırken, federasyon milli takımı yeniden ayağa kaldırması için Roberto Mancini'ye görev verdi.

Daha önce de İtalya'yı çalıştıran ve önemli başarılara imza atan tecrübeli teknik adamın, milli takımda yeniden güçlü bir yapılanma oluşturarak eski başarılı günleri geri getirmesi hedefleniyor. Yeni dönemde gözler, Mancini'nin kadro tercihleri ve takımın yeniden inşa sürecinde atacağı adımlara çevrildi.