Amedspor'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer

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Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Almanya Bundesliga ekibi TSG 1899 Hoffenheim'dan Nijeryalı santrfor Gift Orban'ı, satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

KİRALIK OLARAK TRANSFER EDİLDİ

Amed Sportif Faaliyetler, Alman temsilcisi TSG 1899 Hoffenheim'da forma giyen 24 yaşındaki Orban'ı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığını açıkladı. Profesyonel kariyerinde Norveç, Belçika, Fransa, Almanya ve İtalya liglerinde forma giyen Orban, yeni sezonda Amed Sportif Faaliyetler’in başarısı için mücadele edecek.

AMEDSPOR'UN AÇIKLAMASI

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, 24 yaşındaki Nijeryalı santrfor Gift Orban'ın, satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiralık transferi konusunda TSG Hoffenheim ile anlaşmaya varmıştır. Profesyonel kariyerinde Norveç, Belçika, Fransa, Almanya ve İtalya liglerinde forma giyen Gift Orban, yeni sezonda yeşil-kırmızılı formamızı giyecektir. Gift Orban'a Amedspor'a hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz” denildi. (DHA)