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Amedspor'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer

Süper Lig'in yeni ekibi Amedspor, Hoffenheim'dan santrfor Gift Orban'ı 1 yıllık kiralık olarak transfer ettiğini açıkladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Amedspor'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer

Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Almanya Bundesliga ekibi TSG 1899 Hoffenheim'dan Nijeryalı santrfor Gift Orban'ı, satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

Amedspor'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer - Resim : 1

KİRALIK OLARAK TRANSFER EDİLDİ

Amed Sportif Faaliyetler, Alman temsilcisi TSG 1899 Hoffenheim'da forma giyen 24 yaşındaki Orban'ı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığını açıkladı. Profesyonel kariyerinde Norveç, Belçika, Fransa, Almanya ve İtalya liglerinde forma giyen Orban, yeni sezonda Amed Sportif Faaliyetler’in başarısı için mücadele edecek.

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AMEDSPOR'UN AÇIKLAMASI

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, 24 yaşındaki Nijeryalı santrfor Gift Orban'ın, satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiralık transferi konusunda TSG Hoffenheim ile anlaşmaya varmıştır. Profesyonel kariyerinde Norveç, Belçika, Fransa, Almanya ve İtalya liglerinde forma giyen Gift Orban, yeni sezonda yeşil-kırmızılı formamızı giyecektir. Gift Orban'a Amedspor'a hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz” denildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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