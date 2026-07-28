Resmi Rafael Leao açıklaması geldi

İtalya Serie A’da geçen sezonu 5. bitiren Milan, yeni sezon hazırlıklarına Avustralya’da devam ediyor.

Teknik direktör konusunda değişime giden Milan, göreve Ruben Amorim’i getirmişti.

Çalışmalar tüm hızıyla sürerken Rafael Leao’nun Milan’daki geleceği merak ediliyor.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

2026 Dünya Kupası öncesi Milan’dan ayrılmak istediğini aktaran Portekizli yıldız, turnuva bittikten sonra da fikrinin değişmediğini belirtti.

26 yaşındaki yıldızın adı Fenerbahçe ile anılırken, Galatasaray’ın da gündemine gelmişti.

RUBEN AMORIM’DEN RAFAEL LEAO AÇIKLAMASI

Milan teknik direktörü Ruben Amorim, Avustralya’da yapılacak kamp öncesinde transfer açıklaması yaptı.

Söylentilerin farkında olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Karmaşık bir şey değil. Benim için en önemli şey takım. Rafael, Ramos, Saelemaekers ve Dünya Kupası'ndan dönen tüm oyuncularla konuşup ne yapacağımızı anlatacağım. Onlar zaten bizim gibi bir kulüpte oynamanın ne anlama geldiğini biliyorlar." ifadelerini kullandı.

‘’KURALLAR HERKES İÇİN GEÇERLİ’’

Konuşmasını sürdüren Amorim, “Bazı oyuncularımız hakkında söylentiler olduğunu biliyorum ancak bir şeyler değişene kadar bizimle kalacaklar. Amaç, takımı ilk maça hazırlamak ve biz de buna odaklanmış durumdayız. Herkes antrenman yapacak ve kadroda yer almak için mücadele edecek, bu kesin. Yeni veya farklı bir şey yok. Oyunculara farklı davranıyorum çünkü hepsi farklı insanlar, ancak kurallar herkes için geçerli.” dedi.