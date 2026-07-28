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Yasin Aydın'ın yeni takımı belli oldu

Tecrübeli voleybolcu Yasin Aydın'ın yeni takımı belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Yasin Aydın'ın yeni takımı belli oldu

Türk voleybolunun tecrübeli oyuncularından Yasin Aydın'ın yeni takımı belli oldu.

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Geçen sezon Gebze Belediyespor'da oynayan Yasin Aydın, Mintonette'nin haberine göre; İstanbul Gençlik takımıyla anlaştı.
31 yaşındaki oyuncuyla önümüzdeki günlerde sözleşme imzalanacağı belirtildi.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'DE DE FORMA GİYMİŞTİ

1.94 boyundaki Yasin Aydın, smaçör olarak görev yapıyor.
2013 ile 2023 yılları arasında Galatasaray'da yer alan Yasin Aydın, 2023 - 2024 sezonunda Develi Belediyespor'da forma giydi.
Yasin Aydın bir sezon sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu. 2024 - 2025 sezonunda sarı lacivertli takımda oynayan Yasin Aydın, geçen sezon ise Gebze Belediyesi Spor Kulübü'nde forma giydi.
Sezon sonunda sözleşmesi biten Yasin Aydın'ın yeni sezonda İstanbul Gençlik takımında yer alacağı ifade edildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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