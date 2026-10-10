Rizespor galibiyeti sonrası İsmail Kartal'dan Aston Villa açıklaması

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

"BASKILI OYNAMAMIZ GEREKTİĞİNİ ANLATTIK"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, "Rizespor'a hazırlanırken, ne kadar iyi bir takım olduklarını anlattık. Bir golü bulduk, maça iyi başladık ama Rizespor ataklarını geliştirdi. Onlar da bize gol atabilirdi. Devre arası daha baskılı oynamamız gerektiğini anlattık. Daha sonra değişikliklerle maçı 3-0 kazanmasını bildik. Oyuncularımızı tebrik ediyorum, yolumuza devam ediyoruz" dedi.

"ÇOK FAZLA POZSİYON BEKLEMİYORDUK"

Daha fazla gol atabileceklerini vurgulayan İsmail Kartal, "Çok fazla pozisyon beklemiyorduk, onlar da iyi yakım. Üç gol attık ama daha fazla olabilirdi. Rizespor da atabilirdi. Onlara da başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"KONSANTRASYONUMUZU ASTON VILLA MAÇINA ÇEVİRECEĞİZ"

Aston Villa maçına da değinen İsmail Kartal, "Aston Villa, Brentford ile 2-2 berabere kalmış. Şimdi konsantrasyonumuzu o maça çevireceğiz. Oyuncularımızla birlikte en iyisini yapmak için çalışacağız" sözlerini sarf etti.