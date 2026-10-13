Reis herkesi şaşırtacak

Trabzonspor'da gözler UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak KuPS Kuopio karşılaşmasına çevrilirken, teknik direktör Thomas Reis'in kadroda önemli değişikliklere gitmeye hazırlandığı öğrenildi. Alman çalıştırıcının yoğun fikstürü dikkate alarak bazı oyuncularını dinlendirmeyi planladığı belirtiliyor.

ORTA SAHADA DEĞİŞİM SİNYALİ

Bordo-mavili ekipte özellikle Batista Mendy ve Benjamin Bouchouari'nin KuPS karşısında ilk 11'de ya da geniş sürelerle görev alması bekleniyor. Süper Lig'de çeşitli nedenlerle düzenli forma şansı bulamayan iki futbolcunun Avrupa sahnesinde değerlendirilmesi planlanıyor.

Thomas Reis'in, söz konusu karşılaşmada orta sahadaki alternatiflerini yakından görmek istediği ve oyuncuların performansına göre ilerleyen haftalara ilişkin kararlarını şekillendireceği ifade ediliyor.

ŞAŞIRTACAK ROTASYON

Deneyimli teknik adamın planlarının yalnızca orta sahayla sınırlı olmadığı öğrenildi. Reis rotasyonuyla herkesi şaşırtacak. Savunma ve hücum hattında da bazı değişikliklerin gündemde olduğu, teknik ekibin oyuncuların fiziksel durumlarını yakından takip ettiği belirtiliyor.

Trabzonspor'da teknik heyet, hem Avrupa arenasında başarılı sonuç almak hem de ligdeki kritik mücadelelere takımın enerjisini koruyarak çıkmak istiyor.

BEŞİKTAŞ DERBİSİ HESAPLARI ETKİLİYOR

Karadeniz temsilcisi, KuPS Kuopio mücadelesinin ardından Süper Lig'de Beşiktaş ile önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Bu nedenle Thomas Reis'in kadro tercihlerini yaparken oyuncuların yorgunluk durumlarını ve sakatlık risklerini göz önünde bulundurduğu belirtiliyor.

Yoğun maç temposunda kadro derinliğinden maksimum verim almak isteyen Alman teknik adamın, son antrenmanların ardından ilk 11'e son şeklini vereceği kaydedildi.

HEDEF AVRUPA'DA KAYIPSIZ DEVAM ETMEK

Rotasyona rağmen Trabzonspor'un hedefinde KuPS Kuopio karşısında sahadan galibiyetle ayrılmak bulunuyor. Bordo-mavililer, hem Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam etmek hem de Beşiktaş maçı öncesinde moral kazanmak istiyor.