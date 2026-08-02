Rafael Leao olmadı: Fenerbahçe hemen anlaşmayı yaptı
Rafael Leao transferinde istediğini alamayan Fenerbahçe, Crystal Palace forması giyen Ismaïla Sarr'la anlaşmaya vardı.
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Rafael Leao transferinde Milan'la bir türlü anlaşamayan Fenerbahçe rotasını İngiltere'ye çevirdi.
ISMAÏLA SARR'LA ANLAŞMAYA VARDI
Tuttomercato'nun haberine göre sarı-lacivertliler, Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın Senegalli yıldızı Ismaïla Sarr'la anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe yönetimi, İngiliz kulübüyle olan görüşmelerde ise son aşamaya geldi. Taraflar arasında yapılacak son görüşmelerin ardından transferin tamamlanması bekleniyor.
21 GOL VE 2 ASİST KAYDETTİ
Geçtiğimiz sezon Crystal Palace formasıyla 45 maça çıkan Ismaïla Sarr, 3 bin 612 dakika sahada kaldı. Senegalli futbolcu, 21 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
15 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDEMİŞLERDİ
2024 yılında Marsilya'dan transfer edilen 28 yaşındaki futbolcu için Crystal Palace, 15 milyon euro bonservis ödemişti.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi