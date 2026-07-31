Premier Lig devinden Barış Alper Yılmaz hamlesi

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gelişmesi yaşandı.

TOTTENHAM VE FULHAM'DAN BARIŞ ALPER YILMAZ HAMLESİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; milli futbolcu, Premier Lig kulüplerinin radarına girdi. Tottenham ve Fulham'ın oyuncuyu transfer listesine aldığı kaydedildi.

12 GOL VE 16 ASİST KAYDETTİ

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 49 maça çıkan Barış Alper Yılmaz, 3 bin 691 dakika sahada kaldı. Yılmaz bu sürede 12 gol ve 16 asist kaydetmeyi başardı.

NEOM'A TRANSFERİ GERÇEKLEŞMEMİŞTİ

Sezon başında Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Neom, Barış Alper Yılmaz'a talip olmuştu. Oyuncu da Arap ekibine gitmeye sıcak baksa da sarı-kırmızılılar transfere izin vermemişti. Yapılan görüşmelerin ardından Galatasaray'da devam eden Barış Alper Yılmaz sezonu şampiyonlukla tamamladı.