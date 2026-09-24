Potada perde açılıyor: İlk rakip Barcelona



Bu sezon tam 20 ekibin büyük bir rekabete girişeceği dev turnuvada, Türkiye 8 yıl aradan sonra ilk kez 3 takımla birden temsil edilmenin heyecanını yaşayacak.

Parkeye çıkacak ilk Türk temsilcisi ise Anadolu Efes olacak.

Lacivert-beyazlılar, sezonun açılış haftasında bu akşam saat 21.30’da İspanyol devi Barcelona’ya konuk olacak.

Temsilcimiz, zorlu İspanya deplasmanından galibiyetle dönerek sezona moralli bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

DİĞER TEMSİLCİLERİMİZ YARIN PARKEDE

EuroLeague'deki diğer iki temsilcimiz ise ilk maçlarını yarın oynayacak. Beşiktaş evinde Valencia'yı ağırlarken, Fenerbahçe Tarfin de yine kendi sahasında İtalya'nın Bologna ekibiyle karşı karşıya gelecek.

UZUN MARATON NİSAN AYINDA BİTECEK

Yeni sezonda EuroLeague lig aşaması, çift devreli lig usulüne göre 38 hafta sürecek. Takımların play-off ve Final Four bileti almak için ter dökeceği bu uzun maraton, 16 Nisan 2027 tarihinde tamamlanacak.

ESKİ GÜNLERİNİ ARAYAN EFES YENİDEN ŞAHLANMAK İSTİYOR

Anadolu Efes, EuroLeague’de üst üste kazandığı şampiyonluklarla Avrupa basketbolunun zirvesine adını altın harflerle yazdırmıştı.

Ancak son sezonlarda yaşanan jenerasyon değişiklikleri ve şanssızlıklar, takımı o dominant ve göz alıcı eski formundan biraz uzaklaştırdı.

2026-2027 sezonuna iddialı bir başlangıç yapmak isteyen lacivert-beyazlılar, bu akşamki Barcelona maçıyla birlikte eski kimliğini ve o yenilmez formunu yeniden kazanmayı hedefliyor.