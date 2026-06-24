Pehlivanlara 2 ton yağ dökecekler

Edirne’de asırlardır süregelen ve bu yıl 665’incisi düzenlenecek olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için geri sayım başlarken, Er Meydanı'na çıkacak pehlivanların yağlanmasında kullanılacak zeytinyağının lojistiği tamamlandı.

PEHLİVANLARA 2 TON YAĞ DÖKECEKLER

Dualı Çayır’da şampiyonluk mücadelesi verecek sporcular için bu yıl tam 2 ton zeytinyağı tahsis edildi.

Geleneksel spor organizasyonunun vazgeçilmez bir parçası olan devasa miktardaki zeytinyağı, Trakya Birlik tarafından temin edildi. Hazırlıkların son aşamaya geldiği bölgede, Edirne Belediyesi ekipleri tarafından taşınan yağlar, Sarayiçi Er Meydanı’ndaki görevlilere teslim edilerek muhafaza altına alındı.

FİNAL 5 TEMMUZ PAZAR GÜNÜ

Sarayiçi Er Meydanı, 3-5 Temmuz tarihleri arasında Türkiye’nin en yetenekli pehlivanlarının kıran kırana mücadelesine ev sahipliği yapacak.

Heyecanla beklenen dev organizasyonda takvim şu şekilde işleyecek: