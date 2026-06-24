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Pehlivanlara 2 ton yağ dökecekler

Edirne’de bu yıl 665’incisi düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için geri sayım başladı. Sarayiçi Er Meydanı'nda kol bağlayacak pehlivanların er meydanındaki zorlu mücadelesinde kullanılmak üzere tam 2 ton zeytinyağı hazırlandı.

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Pehlivanlara 2 ton yağ dökecekler

Edirne’de asırlardır süregelen ve bu yıl 665’incisi düzenlenecek olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için geri sayım başlarken, Er Meydanı'na çıkacak pehlivanların yağlanmasında kullanılacak zeytinyağının lojistiği tamamlandı.

PEHLİVANLARA 2 TON YAĞ DÖKECEKLER

Dualı Çayır’da şampiyonluk mücadelesi verecek sporcular için bu yıl tam 2 ton zeytinyağı tahsis edildi.

Pehlivanlara 2 ton yağ dökecekler - Resim : 1

Geleneksel spor organizasyonunun vazgeçilmez bir parçası olan devasa miktardaki zeytinyağı, Trakya Birlik tarafından temin edildi. Hazırlıkların son aşamaya geldiği bölgede, Edirne Belediyesi ekipleri tarafından taşınan yağlar, Sarayiçi Er Meydanı’ndaki görevlilere teslim edilerek muhafaza altına alındı.

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Sarayiçi Er Meydanı, 3-5 Temmuz tarihleri arasında Türkiye’nin en yetenekli pehlivanlarının kıran kırana mücadelesine ev sahipliği yapacak.

Pehlivanlara 2 ton yağ dökecekler - Resim : 3

Heyecanla beklenen dev organizasyonda takvim şu şekilde işleyecek:

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  • 4 Temmuz Cuma: Başpehlivanlık ön eleme karşılaşmalarıyla birlikte Er Meydanı'ndaki güreşler resmen başlayacak.
    5 Temmuz Pazar: En iyi pehlivanların kol bağlayacağı büyük rekabet, başpehlivanlık final güreşi ve altın kemer sahibinin belirlenmesiyle son bulacak. (ANKA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Edirne Güreş Zeytinyağı
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