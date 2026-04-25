"Türk kadının gücünü gösterdiler: Kadınlarımız bizim her şeyimiz"

Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, kadınlar kategorisinde takım halinde ikinci oldu. Milliler şampiyonada 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 6 madalya kazandı.

Takım halinde Ukrayna (193 puan) şampiyon olurken, Türkiye (122 puan) ikinci, Polonya (114 puan) ise üçüncü sırayı elde etti.

Kadınlar 68 kiloda altın madalya kazanan Nesrin Baş, kariyerinde büyüklerde ikinci Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Evin Demirhan Yavuz (50 kilo) ve Elvira Süleyman Kamaloğlu (57 kilo), gümüş madalyanın sahibi oldu.

Buse Tosun Çavuşoğlu (72 kilo), Tuba Demir (55 kilo) ve Beyza Nur Akkuş (65 kilo) ise organizasyonu bronz madalyayla tamamladı.

AKGÜL: GÖĞSÜMÜZÜ KABARTTILAR

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, "Kadınlarımız yine tarih yazdı. Onları gönülden tebrik ediyorum. Kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum, onlarla gurur duyuyorum. Sporcularımız Türk kadının gücünün dünyaya gösterdiler Kadınlarımız bizim başımızın tacı, onlar bizim her şeyimiz. Avrupa Şampiyonası'nda göğsümüzü kabarttılar. Olimpik sıkletlerde başarılı olmamız da beni ayrıca mutlu ediyor" dedi.

Taha Akgül, sporcuların her zaman yanında olduğunu belirterek, "Araya hiç mesafe koymuyoruz. Kamplarda onlarla vakit geçirdiğimde ben onlara doğal davranıyorum, hiçbir bürokrasi yok aramızda. Birbirimizi çok seviyoruz. Kadın güreşi serbest güreş olduğu için ben de onların idolüyüm aynı zamanda. Bu işte federasyon yönetimiyle alakalı değil sosyal hayatta da sorunlarını çözebildiğim oranda her zaman yanındayım" ifadelerini kullandı. (AA)