Galatasaray'ın yıldızından çok kötü haber: 1 yıl sürer

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynadığı maçta talihsiz bir şekilde reklam panolarına çarpan ve parmağı kesilen Noa Lang'la ilgili kötü haber geldi.

Galatasaray'dan derbi öncesi Fenerbahçe kararı: Yönetim yaşananları unutmadı

Noa Lang, olaydan sonra Hollanda'da operasyondan geçirilmiş, ancak eski formuna bir türlü ulaşamamıştı.

"HALA AĞRISI VARMIŞ"

Sarı kırmızılı futbolcunun durumuyla ilgili Now Spor'da konuşan Emre Özcan, kötü haberi verdi.



Özcan, "Noa Lang'ın sakatlığından sonra iyi bir maçı olmadı. Duyduğum kadarıyla hala ağrısı varmış. Maçlarda önce muhtemelen ağrı kesicilerle, iğnelerle o ağrıyı hissetmiyor ama bence oyuncunun hala çekingenliği var" diye konuştu.

"TOPARLANMASI 1 YIL SÜRER"

Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"İçeriden duyduğum habere göre de parmağı iyi durumdaymış ama doktor 'O parmağın toparlanması 1 yıl sürer' demiş. Hala kendi yaşamında ağrılar ve acılar hissediyormuş. Sonuçta ciddi bir sakatlık yaşadı. O tedirginlik de performansını etkiliyor."