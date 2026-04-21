Milli takımın Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu

FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2026 kura çekimi gerçekleştirildi. Türkiye, C Grubu'nda Belçika, Avustralya ve Porto Riko ile karşılaşacak.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2026 kura çekimi Almanya’nın başkenti Berlin’deki Kraftwerk Berlin’de gerçekleştirildi.

RAKİPLER BELLİ OLDU

Kura çekiminde Türkiye; Belçika, Avustralya ve Porto Riko ile C Grubu’nda yer aldı.

Kura çekiminin ardından bütün gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Japonya, İspanya, Almanya, Mali

B Grubu: Macaristan, Güney Kore, Nijerya, Fransa

C Grubu: Belçika, Avustralya, Porto Riko, Türkiye

D Grubu: ABD, Çekya, İtalya, Çin

FİKSTÜR

FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2026, 4–13 Eylül 2026 tarihleri arasında Almanya’nın Berlin şehrinde gerçekleşecek ve toplamda 36 maç oynanacak. Grup aşamasının sonunda, her grubu ilk sırada tamamlayan takımlar doğrudan çeyrek finallere yükselecek. İkinci ve üçüncü sıradaki takımlar ise tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final elemeleri turunda mücadele edecek; bu turda A ve B grupları ile C ve D grupları arasında çapraz eşleşmeler yapılacak. Bu eleme maçlarını kazanan takımlar, çeyrek finallerde grup liderleriyle karşılaşacak. Bu aşamadan sonra final etabı; çeyrek finaller, yarı finaller, final ve üçüncülük maçından oluşacak olup, tüm karşılaşmalar tek maç eleme sistemine göre oynanacak. (DHA)

İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Spor
Fenerbahçe Türkiye Kupası'na veda etti: Konyaspor galibiyeti 120+2'de buldu
Fenerbahçe Türkiye Kupası'na veda etti: Konyaspor galibiyeti 120+2'de buldu
TFF'den kritik Dünya Kupası açıklaması: Milli takım için ilk gelen alır
TFF'den kritik Dünya Kupası açıklaması: Milli takım için ilk gelen alır
Rıza Kayaalp altın madalya kazandı
Rıza Kayaalp altın madalya kazandı