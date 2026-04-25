FIFA'dan derbi öncesi flaş Osimhen kararı

Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi öncesi Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen için FIFA'ya başvurduğu ortaya çıktı. FIFA'nın Osimhen'le ilgili kararını verdiği belirtildi.

Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi FIFA'nın Victor Osimhen'le ilgili kararını verdiği belirtildi.
Fenerbahçe'nin kolundaki koruyucu ekipmanın sakatlık yaratacağı gerekçesiyle Osimhen'in oynatılmaması için TFF'ye yazı gönderdiği ileri sürülmüştü.

Sarı kırmızılı kulübün bu gelişme üzerine FIFA'ya başvuruda bulunduğu bildirildi.
Gazeteci Bülent Timurlenk, katıldığı yayında öğrendiği gelişmeleri duyurdu.
Timurlenk, şu ifadeleri kullandı:
"Osimhen'in kolu için Galatasaray, FIFA'ya başvuruyor. Koruyucu karbon ve hafif malzemeden bir kılıf üreten şirket var. FIFA onay verdi. Bu kılıf rakibe zarar veremez. Hatta bu konuda Osimhen'e eğitim dahil verildi. Dizinde yırtık olduğu iddiaları da son derece yalan. Bu dönemde kendine iyi bakmış. Ben derbide ilk 11 başlayacağını düşünüyorum. Fiziksel olarak iyi durumda olduğunu biliyorum."

"TARAFTAR BU DURUMDAN RAHATSIZ"

Timürlenk, ayrıca şu yorumu yaptı:
"Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetimi, kulübü yeteri kadar temsil edemiyor. Taraftar da bu durumdan rahatsız. Genel Sekreter Eray Yazgan ne diyor 'Bizi VAR odasına almadılar, kenarda izledik' böyle bir şey olabilir mi? Ben Yasin Kol'a kötü hakem demiyorum ama FIFA kokartlı hakemler varken Yasin Kol'u aynı maça atamak doğru değil."

