Paraguay maçında şaşkına çeviren olay: Kavga çıkınca hakemin saatini alıp gitti

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2026 FIFA Dünya Kupası ikinci maçında A Milli Futbol Takımımız ile Paraguay karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, 10 kişi kalan rakibine tek golle mağlup olarak gruptan çıkma şansını kaybetti.

Kritik karşılaşmada iki takım arasında sık sık tansiyon yükselirken ilginç bir olay yaşandı. İlk yarının son anlarında yaşanan tartışma sırasında Paraguay futbolcusu Galarza'nın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

GALARZA HAKEMİN SAATİNİ ALIP KOLUNA TAKTI

Futbolcular arasında itişmelerin yaşandığı sırada hakem Ivan Barton'un saati yere düştü. El Salvadorlu hakemin saatini bulan Galarza alıp koluna taktı.

KISA SÜRE SONRA İADE ETTİ

Kısa bir süre saati takan Galarza'nın daha sonrasında hakem Ivan Barton'un yanına giderek saati iade ettiği kaydedildi.