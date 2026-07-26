Özgür Özel'den Filenin Sultanları'na tebrik telefonu

Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yla karşı karşıya geldi. Çin'de oynanan mücadeleyi setlerde 3-1 kazanan milliler şampiyonluğa ulaştı.

Filenin Sultanları, 2023'ün ardından bir kez daha Milletler Ligi'nde bir kez daha şampiyonluğa ulaşarak herkesi gururlandırdı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TEBRİK TELEFONU

Şampiyonluğun ardından Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı aradı.

Millilerin başarısının 86 milyonu gururlandırdığını belirten Özgür Özel, Filenin Sultanları'nı başarısından dolayı tebrik etti.

Özgür Özel sosyal medya hesabından da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Şampiyon Filenin Sultanları! Ay-yıldızlı formayı yüreğinde taşıyarak FIVB Voleybol Milletler Ligi Şampiyonu olan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. 86 milyonun yüzünü güldürdünüz; inancınızla, mücadelenizle gururumuz oldunuz. İyi ki varsınız."