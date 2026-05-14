Osimhen'den Okan Buruk ve Fatih Terim açıklaması

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, kulüp hesabına açıklamalar yaptı.

Çok iyi hissettiğini belirten Osimhen, "Çok iyi hissediyorum. Şimdilik en iyisi. Kariyerimdeki en güzel, en iyi hissettiğim dönemlerden birini yaşıyorum. Kupaları hak ederek kaldırdık. Çok keyif alıyorum, çok mutluyum." dedi.

OKAN BURUK SÖZLERİ

Hocası Okan Buruk hakkında konuşan yıldız forvet, "Okan Buruk hocamız, ligdeki en iyi hocalardan biri Fatih Terim ile birlikte. Dönemlerinde çok iyi işler çıkardılar. Hem oyuncu hem hoca olarak 4 yıl üst üste şampiyon olması, kendisine koyduğu standartı gösteriyor. Kulüp olarak da bizim koyduğumuz standardı gösteriyor. Talepkar bir taraftarımız var, onlar sayesinde kazanabiliyoruz birçok maçı. Onlar sayesinde aldık." yorumunu yaptı.

''DAHA DA ZOR OLACAK''

Konuşmasını sürdüren Osimhen, "Önümüzdeki sezon daha da zor olacak. Tüm takımlar Galatasaray'a kazanmak istiyorlar. Biz çok daha fazla çalışmaya devam edeceğiz. Daha çok savaşacağız. Önümüzdeki sezon da kazanmak için elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.

''İŞTE BU BENİM KAPTANIM'' DEDİM''

Icardi'den övgüyle bahseden Nijeryalı, "Icardi çok sansasyoneldi Antalyaspor'a attığımız golde. Zaten yetenekli. 'İşte bu benim kaptanım' dedim. Kendisi atacak sandım önce. Kaan'a pası çıkarttı. Ne büyük oyuncu olduğunu gösteriyor. Sonra kutlamaya başladık." dedi.

''ÇOK MUTLUYUM''

Victor Osimhen, "Galatasaray ve Osimhen... Tanrı kaderimize yazmış diyebilirsiniz. Büyük şeylere ulaşacağımızı, birlikte mücadele edeceğimizi alnımıza yazmış. Çok mutluyum Galatasaray'da. Bulunduğum diğer kulüplere göre çok farklı bir yeri var." sözlerini sarf etti.