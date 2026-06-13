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Olcay Şahan istedi: TFF 2. Lig ekibinde imzalar atıldı

1461 Trabzon FK transfer çalışmalarına başladı. Teknik direktör Olcay Şahan'ın talebi doğrultusunda ön tarafa takviye yapıldı. Uerdingen 05’te forma giyen Yasin Cemal Kaya, 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Olcay Şahan istedi: TFF 2. Lig ekibinde imzalar atıldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden 1461 Trabzon FK'da transfer çalışmaları hızlı başladı. Karadeniz ekibi, teknik direktör Olcay Şahan'ın talebi doğrultusunda ön tarafa takviye yaptı.

YASİN CEMAL KAYA İMZAYI ATTI

1461 Trabzon FK, KFC Alman ekiplerinden Uerdingen 05’te forma giyen Yasin Cemal Kaya ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Hekimoğlu Döküm Spor Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine Başkan Yardımcısı Hüseyin Tüysüz ve Yasin Cemal Kaya katıldı.

Olcay Şahan istedi: TFF 2. Lig ekibinde imzalar atıldı - Resim : 1

"YASİN CEMAL'E ÇOK İNANIYORUZ"

İmzaların atılmasının ardından konuşan Hüseyin Tüysüz, “Güçlü, mücadeleci bir kadro kuruyoruz. Yasin Cemal’e de çok inanıyoruz ve güveniyoruz” dedi.

"ŞİMDİDEN HEYECANLANDIRIYOR"

Yasin Cemal Kaya ise konuşmasında “Ben de Trabzonluyum. Memleketimin takımı KCT 1461 Trabzon FK’nın başarısı için mücadele edeceğim. Bu da beni şimdiden heyecanlandırıyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
TFF 2. Lig Olcay Şahan
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