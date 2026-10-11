Okan Buruk'un yerden yere vurduğu hakem yine Galatasaray maçında

Galatasaray'ın 13 Ekim Salı günü Barcelona ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına İtalyan hakem Marco Guida atandı. Ancak bu atama, sarı-kırmızılılar açısından geçmişte yaşanan büyük bir tartışmayı yeniden gündeme getirdi.

Çünkü Guida, Galatasaray'ın 18 Eylül 2025'te Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildiği karşılaşmanın da hakemiydi. O maçta skor 1-1 devam ederken Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşuyla bulduğu gol, Lucas Torreira'nın pozisyon öncesinde faul yaptığı gerekçesiyle iptal edilmişti.

İtirazları nedeniyle sarı kart gören Okan Buruk, karşılaşmanın ardından İtalyan hakemin yönetimine sert tepki göstermiş, "İtalyan hakem bütün maç bence çok kötüydü. Bizim aleyhimize verdiği çok karar oldu" ifadelerini kullanmıştı. Buruk, iptal edilen gol için de "Barış'ın attığı golde oyunu kesmese ikinci golü de bulabilirdik" demiş, Şampiyonlar Ligi düzeyindeki bir hakemin bu kadar kolay faul çalmaması gerektiğini savunmuştu.

Ancak Marco Guida'nın tartışmalı kararları Frankfurt karşılaşmasıyla sınırlı değil. İtalyan hakem, 13 Mart 2022'de oynanan Torino–Inter maçında Andrea Ranocchia'nın Andrea Belotti'ye müdahalesine penaltı vermeyince İtalya'da büyük tepki toplamıştı. Pozisyona VAR'ın da müdahale etmemesi üzerine Guida ve VAR hakemi Davide Massa bir süre Serie A maçlarında görevlendirilmemişti.

23 Ekim 2024'te Atletico Madrid ile Lille arasında oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında ise Guida'nın Lille lehine verdiği penaltı büyük tartışma yaratmıştı. Görüntülerde topa eliyle müdahale eden futbolcunun Lilleli Benjamin André olduğu yönündeki değerlendirmelere rağmen penaltı kararı değişmemiş, Lille karşılaşmayı 3-1 kazanmıştı. Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone karara sert tepki göstermiş, İspanyol kulübü UEFA'ya resmî şikâyette bulunmuştu.

Guida, 27 Ekim 2024'te 4-4 sona eren Inter–Juventus derbisinde de Inter lehine iki penaltı kararı vermişti. Bu kararlar tartışılmış ancak bazı hakem yorumcuları iki penaltının da doğru olduğunu belirtmişti.

İtalyan hakemin geçmişindeki en dikkat çekici olaylardan biri ise Napoli bağlantısıydı. Napoli doğumlu Guida, daha önce Napoli maçlarını yönetmek istemediğini açıklamış, buna karşın 2025 yılında Napoli'nin şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Inter–Lazio karşılaşmasında yardımcı video hakem olarak görevlendirilmesi eleştirilmişti.

Şimdi aynı Guida, Frankfurt maçındaki yönetimini sert sözlerle eleştiren Okan Buruk'un karşısına yeniden çıkacak. Üstelik bu kez rakip Barcelona. Galatasaray açısından karşılaşmanın önemi kadar, geçmişinde büyük tartışmalar bulunan İtalyan hakemin vereceği kararlar da dikkatle izlenecek.