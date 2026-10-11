Rick van Drongelen'den flaş Galatasaray itirafı!

Yaz transfer döneminde Samsunspor'dan Panathinaikos'a transfer olan Hollandalı savunmacı Rick van Drongelen, Galatasaray taraftarlarının oluşturduğu atmosferle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Deneyimli futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarların tribündeki coşkusundan etkilendiğini dile getirdi.

VAN DRONGELEN'DEN GALATASARAY TARAFTARINA ÖVGÜ

Kariyerini Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'ta sürdüren Rick van Drongelen, De Broski's kanalına verdiği röportajda Galatasaray taraftarları hakkında konuştu.

Samsunspor'un eski yıldızı, Sarı-kırmızılı taraftarların tribünlerde oluşturduğu atmosferi unutamadığını belirten Hollandalı stoper, gördüğü desteğin kendisini etkilediğini ifade etti.

"ŞU ANA KADAR GÖRDÜĞÜM EN ÇILGIN TARAFTARLAR"

Galatasaray taraftarlarının tutkusuna dikkat çeken Van Drongelen, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şu ana kadar gördüğüm en çılgın taraftarlar Galatasaray taraftarlarıydı. Çok gürültülüler ve çok fanatikler. Yani güzel bir atmosferdi oynamak için."

SAMSUNSPOR'DAN PANATHINAIKOS'A TRANSFER OLDU

Rick van Drongelen, yaz transfer döneminde Samsunspor'dan 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Panathinaikos'a transfer oldu. Hollandalı savunmacı, Türkiye'de forma giydiği dönemde Galatasaray taraftarlarının oluşturduğu atmosferi unutmadığını gösteren açıklamalarıyla gündeme geldi.