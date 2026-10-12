Okan Buruk'tan Lamine Yamal için olay sözler: Barcelona planını açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Barcelona maçı öncesi Lamine Yamal sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. Genç yıldızı durdurmak için hazırlık yaptıklarını söyleyen Buruk'un sözleri gündem oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı sahasında ağırlamaya hazırlanan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma öncesinde TNT Sports'a değerlendirmelerde bulundu. RAMS Park'taki atmosferin önemine dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı, Lamine Yamal'a yönelik planlarını da anlattı.

"YARIN İNANILMAZ OLACAK"

Barcelona karşılaşmasının kendileri için özel bir gece olacağını dile getiren Okan Buruk, taraftarların oluşturacağı atmosferin takıma güç vereceğini söyledi.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, taraftarların bu mücadele için büyük heyecan duyduğunu belirterek takımına güvendiğini ifade etti. Daha önce RAMS Park'ta Liverpool ve Juventus gibi güçlü rakiplere karşı önemli maçlar oynadıklarını hatırlatan Buruk, Barcelona karşısında da en iyi performanslarını ortaya koymaya çalışacaklarını vurguladı.

Barcelona'nın dünyanın en iyi takımları arasında yer aldığını belirten Buruk, taraftarları ve oyuncularıyla birlikte mücadeleye hazır olduklarını kaydetti.

RAMS PARK ATMOSFERİNİN ALTINI ÇİZDİ

Okan Buruk'a, tribünlerde oluşacak yüksek ses nedeniyle oyuncularıyla iletişim kurmakta zorlanıp zorlanmayacağı da soruldu.

Deneyimli teknik adam, bu soruya kısa ve net bir yanıt verdi. Buruk, RAMS Park'taki gürültü nedeniyle oyuncularını duymanın mümkün olmayacağını belirterek, "Hayır, imkansız. Bizi duyamayacaklar." ifadelerini kullandı.

YAMAL'A ÖZEL ÖNLEM

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ın nasıl durdurulacağı sorusunu da yanıtlayan Okan Buruk, futbolcunun yeteneğine dikkat çekti. Ancak Galatasaray'ın yalnızca Yamal'a odaklanarak bir strateji belirlemeyeceğini vurguladı.

Buruk, "O harika bir oyuncu. Ancak sadece ona odaklanarak bir plan yaparsanız işiniz zorlaşır. Biz Lamine Yamal'a karşı değil, Barcelona'ya karşı oynuyoruz. Ama onu durdurmak için bazı planlarımız var." diyerek Galatasaray'ın maç hazırlığına ilişkin mesaj verdi.