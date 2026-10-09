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Halk TV Spor Okan Buruk saatler kala kararını verdi: Kasımpaşa maçında istediğini verecek

Okan Buruk saatler kala kararını verdi: Kasımpaşa maçında istediğini verecek

Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray'da Okan Buruk ilk 11 kararını verdi. Buruk orta sahada değişikliğe gidecek.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Okan Buruk saatler kala kararını verdi: Kasımpaşa maçında istediğini verecek

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

OKAN BURUK'TAN İLK 11 KARARI

Karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk ilk 11 kararını verdi. Trabzonspor mağlubiyeti ve milli aranın ardından deneyimli teknik adamdan flaş bir karar geldi.

Okan Buruk saatler kala kararını verdi: Kasımpaşa maçında istediğini verecek - Resim : 1

İLKAY GÜNDOĞAN GERİ DÖNÜYOR

Orta sahada değişikliğe gidecek olan Okan Buruk, İlkay Gündoğan'a ilk 11'de şans verecek. Sarı-kırmızılılarda orta sahanın Lucas Torreira, İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara üçlüsünden oluşması bekleniyor.

MİLLİ ARADA TOPLANTI YAPTILAR

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon sadece 2 resmi maçta forma giyen İlkay Gündoğan toplamda 11 dakika sahada kaldı. Daha fazla forma şansı bulamak isteyen deneyimli futbolcu milli arada Okan Buruk ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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