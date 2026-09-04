Okan Buruk: Hem Osimhen'i hem de Lemina'yı kaybettik

Süper Lig'de Galatasaray, Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

''BU HAKEM PERFORMANSINI DA KONUŞMAK GEREKİYOR''

Hakem ile ilgili değerlendirme yapan Buruk, "Bütün Türkiye'ye bunu sormak lazım. İki takıma da bunu sormak lazım. Herkesin mutsuz olduğu bir hakem performansı olabilir mi? Penaltı, kırmızı kart değil... Kolay fauller. Bu hakem performansını da konuşmak gerekiyor." dedi.

''LEAO GİRDİKTEN SONRA OLUMLU İŞLER OLDU''

Maçı yorumlayan tecrübeli teknik adam, "Maça iyi başladık. İyi bir ilk yarı geçirdik. İkinci yarıda Osimhen ve Lemina'nın çıkmasıyla... Yine iyi işler yaptık ama ilk yarıdaki oyunumuzu kaybettik. Gole yaklaştık. Oyunun devamında hamlelerimiz önemliydi. Leao'yu kullanmak istiyoruz demiştim. Son 20 dakika o girdikten sonra olumlu işler oldu. Maçı kazanarak bitirdik. Burada kazanmak önemli." şeklinde konuştu.

''LİDERLİĞİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ''

Konuşmasını sürdüren Okan Buruk, "İyi bir takıma karşı oynadık. Burası zor bir deplasman. İyi bir hocaları var. İyi bir kadroları var. Onlar da maçın içinde büyük tehlike yarattılar. Kazanan biz olduk. Mutluyuz. Liderliğimizi sürdürüyoruz." dedi.

''HEM OSIMHEN'İ HEM DE LEMINA'YI KAYBETTİK''

Duran toplarda Osimhen ve Lemina'yı kaybettiklerini belirten deneyimli teknik direktör, "Yediğimiz goller var. Penaltı olarak görmedim, çok basit oldu. Onu saymıyorum ama onun dışında verdiğimiz pozisyonlar vardı. Defansif performansımızı geliştirmeliyiz. Duran toplarda hem Osimhen'i hem de Lemina'yı kaybettik. Burada da duran topta diziliş hatası yaptık. Final olarak kazandık ama defansif olarak... İlk 45 dakikada oyunu daha yukarıya çekmemiz gerekiyor." yorumunu yaptı.

''MR'LARİ ÇEKMEK GEREKİYOR''

Okan Buruk son olarak, "Lemina'nın dün antrenmanda hafif bir kasık ağrısı vardı. Osimhen de bugün hissetti. Bunları görmek gerekiyor. MR'ları çekmek gerekiyor. İnşallah önemli bir şey yoktur. İnşallah onları Şampiyonlar Ligi maçına yetiştiririz." dedi.