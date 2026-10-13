Okan Buruk da içinde: Galatasaray'ın Barcelona'yı nasıl yeneceğini açıkladı

Spor yorumcusu Levent Tüzemen Galatasaray'ın Barcelona'yı nasıl yeneceğini açıkladı. Ünlü spor adamı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u adres gösterdi.

A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Galatasaray'ın sahasında Barcelona ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Sarı - Kırmızılı ekibin mücadelede doğru oyun planına sadık kalması gerektiğini vurgulayan Tüzemen, taraftar desteğinin de belirleyici olacağını ifade etti.

TOPU BIRAKMIYORLAR AMA

Barcelona'nın yıllardır topa sahip olma prensibinden vazgeçmediğini belirten Tüzemen, İspanyol devinin bu alandaki başarısına dikkat çekti.

Galatasaray'ın topa daha az sahip olabileceğini dile getiren deneyimli yorumcu, "Barcelona'nın bu ezber oyununu 96-2000 senesinde Galatasaray oynamıştı. Okan Hoca da o takımın içerisindeydi. Guardiola ve sonrasında Luis Enrique dönemlerinden bu yana oturmuş bir sistemleri var. Oyuncular birbirlerini çok iyi tamamlıyor. Şampiyonlar Ligi'nin en güçlü favorilerinden biri olarak gösterilmeleri de bunun bir sonucu" değerlendirmesinde bulundu.

"SAKİN KALMALILAR"

Galatasaray'ın savunma ve hücum dengesini iyi kurması gerektiğini söyleyen Tüzemen, sarı-kırmızılıların geri çekilmeden oynamasının önemine vurgu yaptı.

Tüzemen, "Galatasaray mutlaka sakin kalmalı. Rakibine geniş boşluklar vermemeli ve tamamen geriye yaslanmamalı. Topu kazandığında ise hızlı oyuncularıyla dikine çıkışlar yaparak etkili olabilir" ifadelerini kullandı.

RAMS PARK BOŞUNA DEĞİL

Karşılaşmada tribünlerin büyük rol oynayacağını belirten Tüzemen, Barcelona cephesinden gelen övgülerin de bunun göstergesi olduğunu söyledi.

"Hansi Flick ve Cubarsi'nin Galatasaray taraftarı hakkında yaptığı olumlu açıklamalar boşuna değil. Bu maçta güçlü bir seyirci desteği takımın en önemli kozlarından biri olacak" diye konuştu.

OSIMHEN KARARI

Victor Osimhen'in savunma arkasına yaptığı koşularla fark yaratabileceğini ifade eden Tüzemen, hücum organizasyonlarında doğru zamanlamanın kritik olacağını belirtti.

Tecrübeli yorumcu, "Osimhen savunma arkasına çok etkili koşular atabiliyor. Burada önemli olan ona ofsayta düşmeyeceği doğru ve zamanında pasları gönderebilmek" sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.





