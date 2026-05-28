Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Okan Buruk çok istedi Türkiye'ye geldi: 10 numara transfer

Okan Buruk çok istedi Türkiye'ye geldi: 10 numara transfer

Galatasaray'ın uzun süredir peşinden koştuğu Bernardo Silva'nın Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı. Yıldız oyuncu ile pazarlıkta son aşamaya gelindiği belirtildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Okan Buruk çok istedi Türkiye'ye geldi: 10 numara transfer
Son Güncelleme:

Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken, teknik direktör Okan Buruk'un çok istediği Bernardo Silva transferinde son aşamaya gelindiği ortaya çıktı.

Cevabını Barış Alper Yılmaz'a verdi: Galatasaray'ı hiç düşünmeden reddettiCevabını Barış Alper Yılmaz'a verdi: Galatasaray'ı hiç düşünmeden reddetti

Manchester City'le sözleşmesi biten Bernardo Silva'ın gelmeye hazır olduğu öğrenildi. Silva'nın Türkiye'ye geldiği ve Göcek'te tatil yaptığı belirtildi.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

Okan Buruk çok istedi Türkiye'ye geldi: 10 numara transfer - Resim : 3
10 numara pozisyonunda oynayan Bernardo Silva 9 yıldır Manchester City'de forma giyiyordu.

3 YILLIK SÖZLEŞME, 20 MİLYON EURO

Ünlü oyuncunun sarı kırmızılı kulüpten ne istediği de belli oldu.
Bernardo Silva'nın yapılan görüşmede 3 yıllık sözleşme ve 20 milyon euro talep ettiği ifade edildi.
Sarı kırmızılı yöneticilerin Silva'ya olumlu yanıt vermeleri halinde sözleşmenin imzalanacağı ileri sürüldü.

Okan Buruk çok istedi Türkiye'ye geldi: 10 numara transfer - Resim : 4
Bernardo Silva, Göcek'te Galatasaraylı iş adamı Zafer Kutanoğlu ile yemek yediği de ortaya çıktı. Kutanoğlu'nun yıldız ismi ikna etmeye çalıştığı iddia edildi.

Galatasaray Transfer Okan Buruk
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro