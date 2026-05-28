Okan Buruk çok istedi Türkiye'ye geldi: 10 numara transfer

Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken, teknik direktör Okan Buruk'un çok istediği Bernardo Silva transferinde son aşamaya gelindiği ortaya çıktı.

Manchester City'le sözleşmesi biten Bernardo Silva'ın gelmeye hazır olduğu öğrenildi. Silva'nın Türkiye'ye geldiği ve Göcek'te tatil yaptığı belirtildi.



10 numara pozisyonunda oynayan Bernardo Silva 9 yıldır Manchester City'de forma giyiyordu.

3 YILLIK SÖZLEŞME, 20 MİLYON EURO

Ünlü oyuncunun sarı kırmızılı kulüpten ne istediği de belli oldu.

Bernardo Silva'nın yapılan görüşmede 3 yıllık sözleşme ve 20 milyon euro talep ettiği ifade edildi.

Sarı kırmızılı yöneticilerin Silva'ya olumlu yanıt vermeleri halinde sözleşmenin imzalanacağı ileri sürüldü.



Bernardo Silva, Göcek'te Galatasaraylı iş adamı Zafer Kutanoğlu ile yemek yediği de ortaya çıktı. Kutanoğlu'nun yıldız ismi ikna etmeye çalıştığı iddia edildi.