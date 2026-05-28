Cevabını Barış Alper Yılmaz'a verdi: Galatasaray'ı hiç düşünmeden reddetti

Süper Lig'de sezonu zafer kazanarak tamamlayan ve 26. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da transfer çalışmaları aralıksız sürüyor.

Sarı kırmızılılar gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de iddialı olacak bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor.

Öncelikli hedefin bir stoper, bir orta saha ve bir de forvet olduğu iddia ediliyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ SORDU CEVAP OLUMSUZ OLDU

Zaman zaman Galatasaraylı futbolcuların da transfer için devreye girdikleri belirtilirken, Barış Alper Yılmaz'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Barış Alper Yılmaz, Almanya'nın Bayern Münih takımının İngiliz golcüsü Harry Kane ile bir reklam filminde rol almıştı.



Kağan Dursun'un haberine göre; Barış Alper Yılmaz'la Harry Kane arasında geçen konuşma ortaya çıktı.

Buna göre Barış Alper Yılmaz, reklam çekimlerinde Harry Kane ile konuşurken Kane’e, “Gelecekte bir gün Galatasaray’a gelmeyi düşünür müsün?” diye sordu.

Harry Kane'in ise, “Kariyer planlamamda Türkiye yok” diyerek reddettiği belirtildi.



Harry Kane, 2023'te İngiltere'nin Tottenham takımından Bayern Münih'e 100 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

İngiliz futbolcu Bayern Münih formasıyla bu sezon 51 maçta 61 gol attı.

32 yaşındaki Kane, şu anda dünyanın en iyi santrforlarından biri olarak gösteriliyor.