Okan Buruk biletini kesti: Ocak ayında ayrılık kapıda

Galatasaray'a büyük beklentilerle katılan İlkay Gündoğan'ın takımda aldığı süre tartışma konusu oldu. Bu sezon sınırlı süre bulduğu öne sürülen deneyimli orta saha oyuncusuyla devre arasında yolların ayrılabileceği ileri sürüldü.

İlkay'ın sarı-kırmızılı takımdaki geleceğine ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı. Oyuncunun durumunun ara transfer döneminde netleşmesi bekleniyor.

OKAN BURUK'UN TERCİHİ GÜNDEM OLDU

Galatasaray'ın Kasımpaşa karşılaşmasında Renato Nhaga'nın oyuna dahil edilmesi, İlkay Gündoğan'ın forma şansı açısından tartışmalara neden oldu. Bu tercih, tecrübeli futbolcunun teknik heyetin planlarındaki yeriyle ilgili yorumları beraberinde getirdi.

Barcelona maçı öncesinde kendisine hazır olup olmadığı sorulan İlkay'ın, “Oynamıyorum ki niye hazır olayım” şeklindeki yanıtı da gündem olmuştu.

4,5 MİLYON EURO MAAŞ ALIYOR

İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'dan yıllık 4,5 milyon euro kazandığı belirtiliyor. Tecrübeli futbolcunun sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Bu nedenle ocak ayında olası bir ayrılık kararı alınması durumunda transfer sürecinin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.

SARA GÜNDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan da futbolcunun forma şansı bulamamasıyla ilgili daha önce yaptığı açıklamayla gündeme gelmişti.

Sara Gündoğan, “Eğer neden oynamadığını sormak istiyorsanız, bana değil hocanıza sorun” ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'da İlkay Gündoğan'ın geleceğine ilişkin kararın ara transfer döneminde netleşmesi beklenirken, kulüpten konuya dair resmî bir açıklama gelmiş değil.