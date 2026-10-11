Nihat Kahveci'den Fenerbahçe'nin yıldızına sert eleştiri: Yine en kötüsüydü

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuşan Nihat Kahveci, sarı-lacivertli takımın performansını değerlendirdi. Farklı galibiyete rağmen oyunu eleştiren Kahveci, Fenerbahçeli futbolcuları eleştiri yağmuruna tuttu.

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından spor yorumcusu Nihat Kahveci'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Sarı-lacivertlilerin galibiyetine rağmen bazı futbolcuların performansını eleştiren Kahveci, yaptığı değerlendirmelerle gündem oldu.

NİHAT KAHVECİ'DEN SERT SÖZLER

Fenerbahçe'nin Rizespor karşısında aldığı 3-0'lık galibiyeti değerlendiren Nihat Kahveci, takımın sahadaki performansına ilişkin eleştirilerde bulundu. Kahveci, özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun performansını beğenmediğini belirterek yıldız futbolcuyu hedef aldı.

Maçı seyredemeyen Fenerbahçeli taraftarlara seslenen Kahveci, şunları belirtti:

“Fenerbahçeli taraftarlara seslenmek istemiyorum bu maçı izlemeyen. 3-0 kazandınız. Oynanılan oyundan maçı izleyen kişilere sorun. 10 Fenerbahçeliden 9’u ‘biz ne oynadık’ der. Oğuz oyuna girdi 7 dakikada, 7000 dakika oynayan Kerem Aktürkoğlu katkısı sağladı. Bir gol bir asistle. İrfan Can Kahveci, Kahveciler kötü gol atmaz hep derim. Yine çok güzel bir gol attı. İnanılmaz uzak köşeye çok güzel bir gol attı. Lukaku’da gol atabilirdi. İsmail Aktürkoğlu (gülerek). Bana göre Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe’nin yine en kötüsüydü. Nasıl 3-0’a kadar oyunda kaldı?”

“YİNE ÇOK KÖTÜYDÜ”

Kerem Aktürkoğlu’nu sert dille eleştiren Kahveci, eleştirilerine şu sözlerle devam etti:

“Kerem Aktürkoğlu’na operasyon yapılmış abi. Her türlü. Ayağına, bileğine, dirseğine, görüş açısına, topu kontrolüne, bir şeyler yapılmış. Vinicius olayı var ya. Bence Kerem’le ilgili konuşulması lazım. Gerçekten bugün yine çok kötüydü. Ben bir oyuncuyu konuşuyorsam bunu hep tekrar ediyorum. Boş konuşmuyorum. Kerem kötü de olsa çatala bir gol atar. Bugün yine ikinci yarı pozisyona girdi. Topu içeri çekti auta attı. Vur kaleci tutsun. Vur direkten dönsün anladın mı? Ben oralardayım. Sonuçta milli takım oyuncusu abi. Girdiği pozisyonları gol atsın isterim. Bunların sonra moral olarak Milli Takımımıza yansıyor. Kerem çok kötü. 88 dakika oynuyor. Sonuna kadar kalabiliyor. Benim aklım almıyor. Ama Oğuz’u 7 dakika izleyen Fenerbahçe taraftar, ‘İsmail hocam yendik. Son iki maçta 11 gol attık. Ama Oğuz daha çok oynamalı’ demiyor mu? Ya da Nene’yi niye oyuna almıyorsun demiyorlar mı?”

GUENDOUZI VE KANTE'Yİ DE ELEŞTİRDİ

Kahveci, Matteo Guendouzi'nin performansındaki düşüşe dikkat çekerken N'Golo Kante'nin yaptığı top kayıplarını da gündeme getirdi. Fenerbahçe'nin sağ kanattaki hücum katkısını da yeterli bulmayan yorumcu, takımın oyununu geliştirmesi gerektiğini ifade etti.

FENERBAHÇE 3 GOLLE KAZANDI

Çaykur Rizespor deplasmanında galibiyete uzanan Fenerbahçe'nin gollerini Marco Asensio, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın kaydetti. Sarı-lacivertliler sahadan üç puanla ayrılırken Nihat Kahveci'nin maç sonu değerlendirmeleri gündem oldu.