Galatasaray'da uzun süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Wilfried Singo'nun Barcelona karşılaşmasıyla sahalara dönmesi beklenirken, teknik direktör Okan Buruk'tan gelen açıklama beklentileri boşa çıkardı. Sarı-kırmızılı taraftarların dönüşünü sabırsızlıkla beklediği yıldız futbolcunun bir süre daha takımdan ayrı kalacağı ortaya çıktı.

OKAN BURUK SON DURUMU AÇIKLADI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynanacak kritik mücadele öncesinde basın toplantısında konuşan Okan Buruk, takımın sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Deneyimli çalıştırıcı, "Singo dışında eksiğimiz yok. Diğer oyuncular antrenmana çıktı. Kimin ne kadar oynayacağıyla ilgili karar vereceğiz" ifadelerini kullanarak Fildişi Sahilli oyuncunun karşılaşmada görev alamayacağını net şekilde ortaya koydu.

TARAFTARLARIN TEPKİSİ BÜYÜYOR

Uzun süredir sahalardan uzak kalan Singo'nun dönüş tarihinin hâlâ netleşmemesi, Galatasaray taraftarları arasında eleştirilere neden oldu. Özellikle Barcelona gibi kritik bir mücadelede de forma giyemeyecek olması, sosyal medyada birçok taraftarın tepkisini beraberinde getirdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, oyuncunun sağlık durumuna ilişkin daha net bilgi verilmesini isterken, "Bu adam ne zaman oynayacak?" yorumları öne çıktı.

BARCELONA MAÇINDA YER ALMAYACAK

Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında RAMS Park'ta Barcelona'yı ağırlayacak Galatasaray, mücadeleye Wilfried Singo'dan yoksun çıkacak. Teknik heyet diğer oyuncuların antrenmanlara katılmasıyla rahat nefes alırken, savunmadaki önemli isimlerden biri olan Singo'nun yokluğu kadro planlamasını etkilemeye devam edecek.

DÖNÜŞ TARİHİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Singo'nun sahalara ne zaman döneceğine ilişkin henüz resmi bir tarih verilmiş değil. Bu durum hem teknik ekibin hem de taraftarların en büyük soru işaretlerinden biri olmayı sürdürüyor. Galatasaray cephesinde gözler, yıldız oyuncunun takımla çalışmalara başlayacağı tarihe çevrilmiş durumda.