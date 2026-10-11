Nuri Şahin'den Avrupa çıkışı! Trabzonspor sözleri gündem oldu

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Konyaspor deplasmanında alınan beraberliğin ardından Avrupa kupalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Geçen sezon ligde beşinci sırayı aldıklarını hatırlatan Şahin'in Trabzonspor üzerinden yaptığı değerlendirme öne çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Başakşehir, deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan teknik direktör Nuri Şahin, mücadeleyi değerlendirirken takımının Avrupa kupalarına katılım süreci ve yeni sezon hedefleri hakkında da açıklamalarda bulundu.

"İKİ TAKIM DA BİR PUANI HAK ETTİ"

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Nuri Şahin, iki takımın da mücadele boyunca önemli fırsatlar yakaladığını belirtti.

Karşılaşmanın temposuna ve oyun şartlarına değinen Şahin, "Seyir zevki belki çok yüksek değil ama mücadele derecesi yüksek olan bir maç oldu. İlk ve ikinci yarıda çok net bir pozisyonumuz var. Bence iki takımın da 1 puanı hak ettiği bir maç oldu. Normalde bu çok kabul edeceğimiz bir şey değil ama bugün için realist bakmam gerekiyorsa iki taraf da sadece bir puan hak etti." diye konuştu.

Başakşehir'in Konya deplasmanında ilk dış saha puanını aldığını belirten Şahin, gol yemeden tamamlanan ve rakibe az sayıda fırsat verilen karşılaşmanın kendileri açısından önemli olduğunu ifade etti.

NURİ ŞAHİN'DEN AVRUPA KUPALARI AÇIKLAMASI

Başakşehir'in bu sezon Avrupa kupalarına erken veda etmesiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Nuri Şahin, geride kalan sürecin beklentilerin altında kaldığını kabul etti. Ancak geçen sezon ligde elde ettikleri sıralama sayesinde Avrupa'ya katılmalarının eleştirilmesini doğru bulmadığını belirtti.

Şahin, Avrupa kupalarına katılım süreci ve gelecek hedefleri hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Bu sene üzerinden konuşacak olursak, ülkemize puan kazandıramadık. Bize yakışmayan bir süreç oldu. İlk turda elendik. Bunun üzüntüsünü de gereğini de yaşadık ama önümüze bakıyoruz. Eğer Başakşehir olarak biz sezonu 5. bitirdiysek ve Trabzonspor kupayı kazandığı için bizi Avrupa'ya taşıdıysa bunun için özür dileyecek değilim. Bunda adaletlik bir şey yok. Konyaspor'a ve İlhan hocama saygım sonsuz ama biz geçen sene ligde 5. olduk. Bu sene de elimizden gelen her şeyi yapıp yeniden Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Bir daha gidersek de ülke puanına çok katkı sağlamış bir Nuri Şahin ve Başakşehir olarak karşınızda olurum inşallah."

HEDEF YENİDEN AVRUPA

Başakşehir, geçen sezon Süper Lig'i beşinci sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmişti. Ancak turuncu-lacivertli ekip, bu sezon Avrupa arenasındaki mücadelesini erken noktaladı.

Nuri Şahin, yaşanan hayal kırıklığına rağmen takımının yeniden Avrupa kupalarında yer almasını istediklerini vurguladı. Başakşehir'in ligde üst sıraları hedeflediğini belirten teknik adam, gelecek sezon Avrupa'ya katılmaları halinde bu kez ülke puanına daha fazla katkı sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.

Konyaspor deplasmanından bir puanla dönen Başakşehir, Süper Lig'deki mücadelesini sürdürürken Şahin'in Avrupa hedeflerine ilişkin açıklamaları da karşılaşmanın ardından öne çıkan başlıklardan biri oldu.