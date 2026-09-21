Necip Uysal'ın yeni mesleği belli oldu

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Uzun yıllar Beşiktaş kaptanlığını üstlenen Necip Uysal futbol kariyerini sonlandırdı. Sezon başında Eyüpspor maçı öncesinde düzenlenen törenle siyah-beyazlılar, Necip Uysal'a veda etti.

ANTRENÖRLÜK KURSUNA BAŞLADI

Kramponlarını asan eski futbolcunun yeni mesleği de belli oldu. Necip Uysal antrenörlük kursuna başladı. Uysal kursta çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Necip Uysal'nın fotoğrafı sosyal medyada gündem olurken Beşiktaşlı taraftarlar eski kaptanına başarılar diledi.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

2004 yılında Beşiktaş altyapısına katılan Necip Uysal, 2009'da profesyonel sözleşme imzaladı. Beşiktaş formasıyla toplam 466 maça çıkan Uysal, 6 gol ve 19 asist kaydetti. Uysal bu sürede 3 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.