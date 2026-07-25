Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Ne diyorsun Mourinho? Okan Buruk çok istiyor ama!

Ne diyorsun Mourinho? Okan Buruk çok istiyor ama!

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan ve Okan Buruk'un çok istediği Real Madrid'in yıldızı için teknik direktör Jose Mourinho'nun kararı bekleniyor.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Ne diyorsun Mourinho? Okan Buruk çok istiyor ama!

Yaz transfer döneminde şu ana kadar kadrosuna Lesley Ugochukwu'yu transfer eden Galatasaray, 10 numara transferi için harekete geçti.

Hedefinde Can Uzun ve Brahim Diaz olan Galatasaray, milli futbolcu için Frankfurt'un yüksek bonservis talebinin inmesini beklerken, Brahim Diaz için görüşmelere hız verdi.

Ne diyorsun Mourinho? Okan Buruk çok istiyor ama! - Resim : 1

OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Real Madrid'de forma giyen Faslı yıldızı takımda görmeyi çok istiyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Galatasaray, Real Madrid yönetiminin ayrılığa sıcak bakmasının ardından Brahim Diaz transferini 25-30 milyon euro bandından bitirmeyi hedefliyordu.

Arda Turan'ın Ahbap'a kaç lira bağış yaptığı belli oldu: Nuri Şahin ve Mert Hakan Yandaş da varArda Turan'ın Ahbap'a kaç lira bağış yaptığı belli oldu: Nuri Şahin ve Mert Hakan Yandaş da var

Ancak yıldız oyuncu, önceliğinin İspanyol devinde kalmak ve kampta kendini göstermek olduğunu kulübe bildirdi.

GÖZLER MOURINHO'YA ÇEVRİLDİ

Real Madrid futbolcuyu satmaya sıcak baksa da Diaz'ın bu yaklaşımı sonrası gözler teknik direktör Jose Mourinho'ya çevrildi.

Portekizli teknik adamın kampta performansını değerlendireceği Brahim Diaz için ''Gidebilir'' raporu verirse Galatasaray, futbolcu ile masaya oturup görüşmelere başlayacak.

Brahim Diaz'ın geleceği Galatasaray taraftarı tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Okan Buruk Jose Mourinho Galatasaray Real Madrid
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro