Mustafa Çulcu'dan penaltı açıklaması

MHK'nin eski başkanı Mustafa Çulcu, Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi ve penaltı beklenen pozisyonlarla ilgili açıklama yaptı.

Çulcu, önce maçı yorumladığı Sabah'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Rizespor cesur hücumlar üreten lakin gol üretiminde sorun yaşayan bir takım. F.Bahçe haftalar sonra Asensio'lu kadrosu ile erken golü bulmasına rağmen kabul edilebilir bir oyun ve üstünlük kuramadı, üretemedi, aksine çok pozisyon verdi. Kerem'in hırsını anlayabiliyorum lakin çok top kaybı yapıyor. Ake savunmanın açıklarını kapayan, Kante çok çalışan, zaman zaman da top kaybı yapan oldu. İsmail hoca doğru hamlelerle rakibi açtı ve F.Bahçe farkı yakaladı."

ÇULCU'DAN PENALTI AÇIKLAMASI

Çulcu, hakem Ozan Ergün'ün kararlarını ise şöyle değerlendirdi:

"Ozan Ergün, gidenin verdiği ceza ile 2 Mayıs'tan bu yana büyük takım maçına çıkma yasaklısıydı! Anthony Taylor ile önü açıldı. 20'de Mebude'ye kontrolsüz hareketinden Ake'ye ve 32'de Vedat'ın yüzüne ellerini illegal kullanan Mocsi'ye sarıları göstermedi. Hakemler sorun yaratmazlar, sorun çözerler. 26'da aktif alanda sahada 2 top var, oyunu oynatmak modern hakemlikte tartışmaları arttırır, kaliteyi ve güveni sorgulatır. Oyunu derhal durdurmalıydı ama o oynattı, sorun yaşamaması şansıydı! 38 ve 68'de Rize, 75'te F.Bahçe penaltı bekledi, devam kararları doğruydu. Hakemi zorlayan bir maç değildi."