Ahmet Çakar'dan Hacıosmanoğlu iddiası: En geç çarşamba günü saat 18.35'te!

TFF'de yaşananlara rağmen başkanlık görevinde kalmaya devam eden TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile ilgili eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Çakar, "En geç çarşamba günü saat 18.35'te" diyerek zamanını da açıkladı.

TFF'de hakem soruşturmasıyla birlikte MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile Hacıosmanoğlu'nun gözde hakemi Yasin Kol tutuklandı. Gündoğdu cezaevinden MHK Başkanlığı'ndan istifa ettiğini de açıkladı.

Bu gelişmelerin ardından TFF'de yönetimden üst üste istifalar geldi. Hatta Hacıosmanoğlu'nun başkan vekili Mecnun Otyakmaz bile istifa etti. Otyakmaz ve arkadaşları olağanüstü seçim istediklerini, ancak Hacıosmanoğlu'nun bunu kabul etmediğini söyledi.

A Milli Takım'ın başarısız sonuçlarını da üstüne almayan Hacıosmanoğlu ve kalan yönetimi, teknik direktör Vincenzo Montella ile de yollarını ayırdı.

AHMET ÇAKAR'DAN HACIOSMANOĞLU İDDİASI

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, istifa etmeyeceğini açıklayan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile ilgili çok çarpıcı bir iddiada bulundu.



Çakar, Libero TV'de katıldığı programda şu ifadeleri kullandı:

"Eğer benim adım Ahmet Çakar'sa... Bak 5 gün. Bu andan itibaren en fazla 5 tane 24 saat. Çarşamba 18.35'de verdiğim süre bitiyor. İbrahim Hacıosmanoğlu o koltukta oturmayacak."