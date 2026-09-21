Mustafa Çulcu: Penaltı vermeliydi ihraç etmeliydi

MHK'nin (Merkez Hakem Kurulu) eski başkanı Mustafa Çulcu, Amedspor'un 3-2 kazandığı Beşiktaş maçını değerlendirdi. Çulcu, "Penaltı vermeliydi, ihraç etmeliydi" dedi.

Çulcu, Fotomaç'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:

Amedspor önde kontrollü ve agresif baskı yaptı. Kaleci Nübel'in topu stoperlere ve beklere oynaması sonrasında takım halinde organize şok prese başlıyorlar ve bu pres ile golleri buldular. Çabuk oyuncularla savunma arkasına koşularla kontratak tehditleri oluşturdular. Savunmada sahayı çok iyi paylaştılar ve her mevkiide bir fazlaymış gibi görüntü verdiler. Orban'ın golleri ile puanları toplayıp ligde fark yarattılar. Beşiktaş kanatları ve merkezi kullanmak istedi olmadı. Geriden iyi çıkamadı pas oyununu kuramadı. Ceza alanı dışından iki şut şok goller gününde olmayan kaleci Nübel'i ve Beşiktaş'ı şoka soktu. Değişiklikler ikinci yarıda ön alanda etkili oldu. Top kayıpları, bireysel hatalar, yorgunluk, rotasyon Beşiktaş'ın mağlubiyetini getirdi. Amedspor coşkulu oyunla galibiyeti ve liderliği elde etti. Keyifli bir maç oldu.

"PENALTIYI VERMEDİ"

Ali Şansalan bire bir markajlı, agresif, temaslı maçta çok koştu. Amedspor ilk golü öncesinde Salih'e faul yok gol temiz. 35'te Amedspor ceza alanında Bates-Vlahovic mücadelesinde Bates lehine bir faul uydurdu. Oysa biraz dikkatli ve cesur olsa Vlahovic'e yapılan sahada penaltı vermeliydi ve rakibini tutarak bariz gol şansını ihlalden Bates'i ihraç etmeliydi. Ama savunma lehine faulü çaldı her şeyi bitirdi. 74'te Beşiktaş penaltı bekledi devam kararı doğru. 84'te Cisse'nin ilk sarısı tartışılır ama ikinci sarıdan ihracı doğru. 90+5'te kol profesyonelce genişliyor, bariyer oluyor ve net penaltı ama veremedi. VAR müdahalesi yedi.