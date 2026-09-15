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Halk TV Spor Mustafa Çulcu: Hakem çözemedi! Düdük öttürmek farklı

Mustafa Çulcu: Hakem çözemedi! Düdük öttürmek farklı

MHK'nin eski başkanı Mustafa Çulcu, Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirirken, hakemin çözemediği pozisyonu açıkladı ve "Düdük öttürmek farklı" dedi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Mustafa Çulcu: Hakem çözemedi! Düdük öttürmek farklı

MHK'nin (Merkez Hakem Kurumu) eski başkanı Mustafa Çulcu, Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi. Çulçu, "İlk yarıda Fenerbahçe'nin hiç faul yapmaması ilginçti" ifadesini kullandı.

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İkinci yarı Fenerbahçe'nin baskılı olduğunu belirten Çulcu, Sabah'taki yazısına şöyle devam etti:
"Direkten dönen toplar, sahanın iyilerinden Brown'ın bindirmeleri, maçın en çalışkan, en iyi oyuncusu Greenwood'un çabaları ve İsmail hocanın hamleleri de sonucu değiştiremedi. Ligde şu ana kadar Fenerbahçe beklenen futbolu bir türlü oynayamıyor. İstenilen skorları bulamıyor, aksine zorlanıyor."

"ORTADA KOŞMAK DÜDÜK ÖTTÜRMEK FARKLI"

Mustafa Çulcu, hakem Mehmet Türkmen'le ilgili de şu ifadelere yer verdi:
"Mehmet Türkmen FIFA hakemi olmasına rağmen bir türlü yer alma, faul ve kart konusunda gelişim gösteremiyor! Ortada koşmak, düdük öttürmek farklı, oyunu okumak, futbolu bilmek farklı. 25'te Arda'nın kaleciye ayak içi ile yumuşatarak pasını kaleci eline aldı ama hakem çözemedi. Meleke'ye 4'te gösterdiği sarı ise uydurma sarıydı. Maçta hakemi zora sokacak pozisyon olmaması şansıydı."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Gaziantep Mustafa Çulcu
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