Muslera tarihe geçti: Şimşek çaktı! Suudi Arabistan az daha yeniyordu

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda oynanan maçta Suudi Arabistan ile Uruguay, 1-1 berabere kaldı.

38. dakikada Suudi Arabistan'ın kazandığı serbest atışı kullanan Al Juwayr'ın ceza sahasına gönderdiği topa arka direkte kendini unutturan Al Amri vurdu. Muslera, topu üstten kornere çeldi.

İlk tehlikesinin üzerinden çok geçmeden Uruguay kalesine yine bir duran topla gelen Suudi Arabistan'da, kaleci Muslera'nın kontrol edemediği meşin yuvarlağı Al Amri ağlara göndererek 41. dakikada takımını öne geçirdi.

İlk yarı Suudi Arabistan'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının ilk 15 dakikasında rakip kaleyi abluka altına alan Uruguay, 60. dakikada Ugarte'nin ceza alanı önünden sert şutunda gole çok yaklaştı ancak kaleci Al Owais'in de müdahalesiyle direği geçemedi.

80. dakikada sol taraftan gelişen Uruguay atağında, Vinas'ın kafa vuruşunda kaleci Al Owais'ten dönen topu Maxi Araujo, tamamladı ve skora dengeyi getirdi: 1-1.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

MUSLERA 5. KEZ DÜNYA KUPASI'NDA

Galatasaray'ın kalesini uzun yıllar koruyan Fernando Muslera, Uruguay Milli Takımı formasıyla 5. kez Dünya Kupası heyecanı yaşadı.

2010, 2014, 2018 ve 2022'de milli takım kadrosunda yer alan deneyimli file bekçisi, 2022 Katar'da gruptaki 3 maçta da forma şansı bulamamıştı.

Fernando Muslera, Diego Godin'i geride bırakarak Uruguay formasıyla Dünya Kupası'nda maça çıkan en yaşlı oyuncu oldu. (39 yıl, 364 gün.) Suudi Arabistan maçıyla birlikte 136. maçına Muslera, Edinson Cavani'yi yakalayarak Uruguay tarihinin en çok maça çıkan 3. oyuncusu oldu.

FIRTINA VE ŞİMŞEK

Stat yakınlarında çıkan fırtınanın maçın ertelenmesine neden olup olmayacağı FIFA tarafından yakından takip edildi.

Miami'de protokoller gereği stadın 8 mil yakınında şimşek çakması halinde maça 1 saat ara veriliyor ve seyircilere sığınacak bir yer bulmaları tavsiye ediliyor.

Karşılaşma boyunca stada en yakın şimşeğin 8,9 mil yakında çakması nedeniyle maçta herhangi bir erteleme yaşanmadı.

SUUDİ ARABİSTAN-URUGUAY: 1-1

Stat: Miami

Hakemler: Maurizio Mariani, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni (İtalya)

Suudi Arabistan: Al Owais, Abdulhamid (Dk. 90+2 Lajami), Al Tambakti, Al Amri, Al-Harbi (Dk. 90+2 Al Hamddan), Abu Al-Shamat (Dk. 81 Al Boushal), Kanno, Al Khaibari, Salem Al Dawsari, Al Juwayr (Dk. 63 Nasser Al Dawsari), Al Brikan (Dk. 90+2 Al Hejji)

Uruguay: Muslera, Varela, Caceres, Olivera, Vina (Dk. 46 Sanabria), Valverde, Ugarte (Dk. 72 De la Cruz), Bentancur, Maxi Araujo (Dk. 81 Rodriguez), Vinas (Dk. 90 Aguirre), Nunez (Dk. 46 Canobbio)

Goller: Dk. 41 Al Amri (Suudi Arabistan), Dk. 80 Maxi Araujo (Uruguay)

Sarı kart: Dk. 44 Al Amri (Suudi Arabistan)