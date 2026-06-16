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Mourinho ilk icraatını resmen yaptı: Sırada Arda Güler var

Real Madrid'in teknik direktörlüğüne getirilen Jose Mourinho ilk icraatını resmen yaptı. Sırada Arda Güler'in bulunduğu belirtildi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Mourinho ilk icraatını resmen yaptı: Sırada Arda Güler var

İspanyol devi Real Madrid'in teknik direktörlüğüne getirilen Jose Mourinho, ilk icraatını resmen yaptı. Sırada Arda Güler'in olduğu ileri sürüldü.

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Real Madrid, Alman milli futbolcu Antonio Rudiger'e yeni sözleşme imzalattırdı. Böylece 33 yaşındaki stoperin sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar uzatılmiş oldu.
Rüdiger, Stuttgart, Roma ve Chelsea'de oynadıktan sonra 2022'de Real Madrid'e transfer olmuştu.
Alman oyuncu 182 maçta 8 gol attığı Real Madrid formasıyla 2 kez UEFA Süper Kupa, 1'er kez LaLiga, Kral Kupası, İspanya Süper Kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazandı.

SIRA ARDA GÜLER'DE

Jose Mourinho'nun milli futbolcumuz Arda Güler'le ilgili kararını da verdiği ifade edildi.
Buna göre Mourinho'nun takımda kalmasını istediği futbolcular arasında ilk sıralarda yer alan Arda Güler'in de sözleşmesinde iyileştirme yapılması planlanıyor.
Real Madrid'le 20 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Arda Güler'in adı sık sık başta Arsenal olmak üzere İngiliz kulüpleriyle geçiyor.
Yeni anlaşmayla bu iddiaların da önüne geçmesi ve Arda Güler'in yeni sezonda kendisini tamamen Real Madrid'e ve futbola vermesi düşünülüyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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