Mourinho faturayı yine Arda Güler'e kesti: Real Madrid'de yaşananlar çıldırttı

İspanya Laliga'da son olarak Real Betis'e konuk olan Real Madrid sahadan tek golle mağlup ayrıldı.

ARDA GÜLER YİNE OYUNDAN ALINDI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, 65. dakikada yerini Yan Diamonde'ye bıraktı. Takımı adına sahanın en iyilerinden biri olmasına rağmen Arda Güler'in oyundan alınması tepki çekerken ilginç bir iddia ortaya atıldı.

"FATURA YİNE ARDA GÜLER'E KESİLDİ"

Mundo Deportivo'dan Xavier Bosch'un haberine göre; Jose Mourinho, Mbappe be Vinicius'u oyundan alamadığı için faturayı Arda Güler'e kesti. Bosch şu ifadeleri kullandı:

Ancak dakikalar ilerleyip tabela 0-0’da kalınca Mourinho hamle yapma gereği duydu. Mbappé ve Vinicius dokunulmaz olduğu için fatura yine Arda Güler’e kesildi. Oyuna Diomande girdi fakat Madrid toparlanamadı; tam aksine, Türk yıldızın zarafeti ve oyun aklıyla sunduğu o yol gösterici ışığını kaybetti. Ardından Betis golü buldu, Mbappé penaltıyı kaçırdı ve gerisi malum.