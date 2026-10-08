Montella'nın yerine gelecek isim belli oldu: Millilerde ayrılık kapıda

UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımımız çıktığı ilk 4 maçı da kaybetti. Henüz grupta puanı bulunmayan milliler son sıraya demir attı.

MONTELLA'NIN KOLTUĞU TEHLİKEDE

Dünya Kupası'nın ardından şimdi de Uluslar Ligi'nde yaşanan hezimetin faturası Vincenzo Montella'ya kesildi. Tepkilerin hedefi haline gelen İtalyan teknik adamla kısa sürede yolların ayrılması bekleniyor.

Görevine son verilmesi halinde 915 bin euro alacak olan Montella'nın tazminatı istemediği öne sürülürken yerine gelecek isim de belli oldu.

İLK ADAY ARDA TURAN

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; TFF, Vincenzo Montella'ın göndermesi halinde Shakhtar Donetsk teknik direktörü Arda Turan'a teklif yapacak.

MİLLİ TAKIMA SICAK BAKIYOR

Arda Turan'ın da milli takımın başına geçmeye sıcak baktığı belirtilirken iki görevi de aynı anda yürüteceği iddia edildi. TFF Yönetim Kurulu'nun 9 Ekim Cuma günü yapacağı toplantının ardından son kararın çıkması bekleniyor.