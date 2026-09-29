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Halk TV Spor Montella'nın ne zaman kovulacağını TRT'de açıkladı

Montella'nın ne zaman kovulacağını TRT'de açıkladı

İtalya'ya 4-1 kaybeden millilerimizde Montella eleştirilerin hedefi haline geldi. Maç sonrası konuşan İlker Yağcıoğlu, İtalyan teknik adamın ne zaman kovulacağıyla ilgili tarih verdi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Montella'nın ne zaman kovulacağını TRT'de açıkladı

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi ikinci maçında İtalya ile karşı karşıya geldi. Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda oynanan maçta millilerimiz sahadan 4-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

MONTELLA ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Başarısız geçen Dünya Kupası'nın ardından Uluslar Ligi'nde çıktığı iki maçı da kaybeden millilerimiz de teknik direktör Vincenzo Montella eleştirilerin hedefi haline geldi.

Montella'nın ne zaman kovulacağını TRT'de açıkladı - Resim : 1

TARAFTARLAR İSTİFASINI İSTİYOR

İtalyan teknik adamla yolların ayrılması istenirken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu devam kararından vazgeçmiyor.

Mağlubiyetin ardından TRT Spor'da konuşan İlker Yağcıoğlu, Vincenzo Montella hakkında flaş bir iddiada bulundu.

"SIFIR PUANLA GEÇERSEK GÖREVDEN ALINIR"

İlker Yağcıoğlu konuşmasında "Montella ile bu iş devam etmeyecek, bu çok net bir şekilde gözüküyor. Belki bu turnuvayı oynarız ama en geç kasım ayından sonra, Belçika ve İtalya maçlarını da sıfır puanla geçersek Montella bence artık görevden alınır diye düşünüyorum" sözlerini sarf etti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Montella Milli Takım
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