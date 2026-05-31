Montella'dan sakatlık açıklaması: Güzel haberi verdi

2026 Dünya Kupası öncesi hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımımız, özel maçta Kuzey Makedonya'yla karşılaşacak.

1 Mayıs Pazartesi günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.

"ARDA'YI ÇOK İYİ GÖRDÜM"

Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Vincenzo Montella, sakatlıklara dair güzel haberi verdi. İtalyan teknik adamın konuşması şu şekilde:

Haftamız yoğun geçti. Her şeyi organize etmeye çalışıyoruz. Kerem'le ilgili ufak bir korku yaşadık. Normale döndü ve antrenmanlara başlayabilir ancak acele etmiyorum kendisiyle alakalı. Yarınki maçta da riske girmek istemiyoruz. Mustafa'nın da durumunu değerlendiriyoruz. Arda'yı da çok iyi gördüm. Daha farklı bekliyordum ama gayet iyi durumda. Kenan da o şekilde. Ferdi'de ufak tefek sorunlar vardı ama takip ediyoruz. Herkesi çok iyi gördüm ve motiveler.

"AVUSTRALYA'YA BENZER OYNADIĞI İÇİN SEÇTİK"

Dünya Kupası çok büyük bir organizasyon. Her ülke farklı futbol kültürüne sahip. Kuzey Makedonya hazırlık maçını Avustralya'ya benzer oynadığı için seçtik. Venezuela maçını ise Güney Amerika takımı olduğu için seçtik. 10 yıldan fazla süredir Güney Amerika takımıyla oynamamıştık.

"ADAPTE OLMAMIZ GEREKİYOR"

Turnuva formatları her zaman değişiyor. Bunu yaparken de en iyisi için çalışıyorlar. Dolayısıyla buna adapte olmamınız gerekiyor. Geçmişteki Dünya Kupası başarı hepimizi gururlandırıyor ve mutlu oluyoruz. Ama şunu da eklemek istiyorum, futbolcularımız tarihimizi benden daha iyi biliyor. Onlara ekstra video göstermem gerekmiyor. Çünkü hepimiz bu duyguların bilinciyle hareket ediyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.

"BİR ANDA HER ŞEY DEĞİŞEBİLİR"

Büyük hedefleri olan bir insanım. Her seferinde adım adım ilerlemekten yanayım. Hedefimiz gruptan en iyi şekilde çıkabilmek. Sonrasında adım adım gidebilmek. Dengeli bir gruba sahibiz. Futbol enstantanelerin oyunudur. Bir anda her şey değişebilir. O yüzden adım adım ilerleyerek hedeflerimize ulaşmaya çalışacağız ve bunu en iyi şekilde yapacağız.

"HER MAÇ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Bizim için maç fark etmiyor. Hazırlık veya dostluk maçı diye bir şey yok. Milli takım seviyesinde her maç bizim için çok önemli. Milli takım seviyesinde olduğunuzda her maç önemli ama yarınki maçta farklı isimleri görebilirsiniz. Bizim önceliğimiz en iyi şekilde temsil edebilmek. En iyi şekilde sonuç almak istiyoruz çünkü burası milli takım.