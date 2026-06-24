Montella Los Angeles'da neye uğradığını şaşırdı: "Go home"

2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki üçüncü ve son maçında 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00'te ABD ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın oynanacağı Los Angeles'a gelişinde protestoyla karşılaştı.

Arizona’da kamp yaptığı otelden ayrılıp uçakla Los Angeles’a inen milliler ardından takım otobüsüyle konaklayacağı otele ulaştı.

Los Angeles'ta yaşayan Türk vatandaşları, araçlarını bayraklarla donatarak takımı havalimanından itibaren takip etmeye başladı. Taraftarlar daha sonra takımın konakladığı otelin önünde araçlarla tur attı.

HACIOSMANOĞLU VE MONTELLA'YA TEPKİ

Takımın otelin önüne gelişinde taraftarların içinden TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve teknik direktör Vincenzo Montella'ya tepki gösterenler oldu. Bir grup Montella'ya "Go home (Evine dön)" diye bağırdı.

Los Angeles'a gelen ay-yıldızlı ekip, ilk idmanını Amerikan Futbol Ligi takımlarından Los Angeles Galaxy'nin sahası Carson Sports Park'ta yaptı.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Çalışmaya oyuncuların tamamı katıldı.

Türkiye, ABD maçının son antrenmanını 25 Haziran TSİ 03.30'da Carson Sports Park'ta gerçekleştirecek.