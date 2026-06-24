Hacıosmanoğlu özür diledi

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda ilk 2 maçı kaybederek elenen A Milli Takım, 3. maçında ABD ile karşılaşacak. Milli takım formaliteden oynayacağı bu maç için Arizona'dan Los Angeles'e gelerek otelde kampa girdi.

Otelin önüne gelen bir grup Türk vatandaşı tezahüratlarda bulundu. Bazı taraftarlar teknik direktör Vincenzo Montella'yı istifaya çağırdı.

Daha sonra TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile futbolculardan Kenan Yıldız, Mert Müldür ve Orkun Kökçü, otelden çıkarak taraftarların yanına geldi.

HACIOSMANOĞLU: HALA İÇİMİZ ACIYOR

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, kas hastası olduğu belirtilen Çağan Toprak'a Kenan Yıldız'ın imzalı formasını hediye etti. Çağan Toprak, "Buraya bir ümitle gelmiştim ve beklediğimden fazlası oldu. Hiç beklemiyordum. Forma gelince şok oldum. Futbolcuları çok seviyoruz, hep destekliyoruz, iyi ki varlar" ifadelerini kullandı.

Taraftarlarla fotoğraf çektirdiği sırada açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ise şunları söyledi:

"Tek üzüntümüz bu insanlara hayal kırıklığı yaşatmak. Dünyanın her yerinden geldiler. Hala içimiz acıyor. Bu değerli insanlardan sizlerin huzurunda özür diliyoruz. Yine telafi edecek olan da bizim çocuklardır. Allah nasip etmedi. Önümüzde bir Avrupa Şampiyonası olacak ve inşallah vatandaşlarımızı orada güldürürüz." (AA)